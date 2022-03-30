Москва, , 23:03 — REGNUM Германия в лице своих политиков мечется и не знает, что делать: платить рублями за газ или не платить. Об этом 30 марта заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц Олаф Косинский

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«Да, в Германии происходят странные вещи: вначале оплату в рублях за газ объявляют делом частных компаний, затем Минфин выступает против расторжения контрактов с РФ, но при этом Минфин и сам Олаф Шольц тут же выступают против того, чтобы немецкие компании оплачивали газ в рублях. Это можно объяснить тем, что Германия мечется», — заявил эксперт.

Согласиться платить в рублях — значит потерять лицо и признать политическое поражение перед Россией, пояснил политолог.

«Но не платить в рублях — значит, вызвать энергетический кризис и социальные проблемы в собственной стране. При таком выборе немцы (по крайней мере, на первых порах) выберут сохранение лица при неминуемых внутренних последствиях. Потом, возможно, они пойдут на то, чтобы разблокировать ту часть российских счетов в евро, где лежат средства, которая Россия получает за углеводороды», — заключил Трухачёв.

Напомним, что после введения санкция странами ЕС и Германии в частности президент России объявил о продаже природного газа за российские рубли с 31 марта.