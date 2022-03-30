Москва, 30 марта, 2022, 22:57 — ИА Регнум. Прекращение поставок газа из РФ чревато бунтами мигрантов в странах ЕС. Об этом 30 марта заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУВадим Трухачёв.

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»Речь идёт об удорожании многих производств и росте цен для конечных потребителей. Прежде всего, это чревато падением уровня жизни», — заявил эксперт.

Конкретно в Германии речь идёт о сокращении пособий в условиях кризиса, пояснил политолог.

«Как следствие, таким поворотом событий могут быть недовольны иммигранты, которые их получают. Так что Германию могут ждать бунты недовольных мигрантов из стран Ближнего Востока» — заключил Трухачёв.

Напомним, что после начала спецоперации по денацификации Германия и другие страны Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ.