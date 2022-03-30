Москва, 30 марта, 2022, 22:07 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства исключает риск возникновения дефицита овощей в России. Об этом сообщили 30 марта в пресс-службе министерства.

(сс)Simm Овощи

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

В Минсельхозе отметили, что на стоимость овощей в настоящее время оказывает влияние ряд факторов, в том числе традиционное сезонное сокращение запасов отечественной продукции, в результате которого на рынке растет доля более дорогой импортной.

«Поступление на рынок овощей нового урожая будет способствовать стабилизации ценовой ситуации», — говорится в сообщении.

В министерстве также подчеркнули, что импорт продукции из основных стран-партнёров осуществляется без перебоев, а «в случае необходимости российские компании имеют возможность оперативно перестраивать каналы поставок».

«Таким образом, риски возникновения дефицита овощей в России исключены», — заверили в Минсельхозе.

Сообщается также, что для дополнительного обеспечения потребностей внутреннего рынка министерство инициировало обнуление пошлин на импорт овощей до 30 сентября 2022 года, соответствующее решение уже принято на заседании Совета Евразийской экономической комиссии.

Напомним, ранее сегодня Росстат сообщил, что цены на плодоовощную продукцию в России за неделю с 19 по 25 марта выросли в среднем на 2,7%. В том числе репчатый лук подорожал на 18,3%, белокочанная капуста — на 15,9%, морковь — на 11,5%, свекла — на 9,5%, картофель — на 4,1%, яблоки — на 3,7%, бананы — на 3%. В то же время огурцы подешевели на 7,2%, помидоры — на 0,7%.