Бухарест, 30 марта, 2022, 20:48 — ИА Регнум. За минувшие 24 часа на территории Румынии официально зафиксировано 4276 новых случаев заражения SARS-CoV-2, что вдвое превышает показатели предыдущих суток. Об этом 30 марта пишет бухарестская газета Jurnalul.

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Согласно официальной информации, рост заболеваемости отмечен практически во всех регионах страны. Скончалось 45 человек.

По состоянию на 30 марта, общее число граждан Румынии, заболевших COVID-19, составило 2,85 млн. Из них умерло 64 958 пациентов.