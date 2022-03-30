Москва, 30 марта, 2022, 18:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Марио Драги в ходе телефонного разговора 30 марта обсудили ситуацию на Украине и решение Москвы о переходе на рубли при оплате поставок газа в недружественные страны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Правительство Италии

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Отмечается, что «по просьбе Марио Драги Владимир Путин информировал о ходе переговоров российских и украинских представителей, очередной раунд которых прошёл накануне в Стамбуле».

«Даны также пояснения в связи с решением о переходе на рубли в расчётах за поставки природного газа в ряд стран, включая Италию», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сегодня Владимир Путин также обсудил ситуацию на Украине и вопрос поставок газа с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.