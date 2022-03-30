Москва, 30 марта, 2022, 18:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе телефонного разговора 30 марта обсудили ситуацию на Украине и решение Москвы о переходе на рубли при оплате поставок газа в недружественные страны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц

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Отмечается, что в ходе беседы Путин информировал Шольца «по существу решения о переходе к оплате газа, поставляемого, в частности, в ФРГ, российскими рублями».

«Изменение порядка расчётов вводится из-за того, что в нарушение норм международного права валютные резервы Банка России были заморожены странами — членами ЕС», — говорится в сообщении.

Лидеры двух стран также обменялись мнениями в связи с прошедшим накануне в Стамбуле очередным раундом переговоров представителей России и Украины. Кроме этого, были рассмотрены вопросы обеспечения безопасной эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений, прежде всего из Мариуполя, информирует пресс-служба.