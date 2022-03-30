Курск, 30 марта, 2022, 17:02 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки госпитализированы 73 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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30 марта зарегистрировано 177 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на 17 больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 113 тыс. 293 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 105 тыс. 122 пациента, в том числе 481 — за последние сутки.

Всего скончались 2378 человек. Подтверждено три новых летальных случая.