Подгорица, 30 марта, 2022, 16:24 — ИА Регнум. За предыдущие 24 часа в Черногории было зарегистрировано 86 новых случаев заражения коронавирусом, два человека умерли в ковида, сообщил Институт общественного здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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К 15:00 сообщалось о выздоровлении 86 пациентов, в настоящее число активных случаев составляет 620.

Государственные и частные лаборатории, занимающиеся диагностикой коронавирусной инфекции проанализировали 1089 тестов.