Москва, 30 марта, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Сегодня, 30 марта, по состоянию на 15:30 по мск котировки майского фьючерса на нефть марки Brent растут на 2,47%, до $113,25 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«Вышедшие 29 марта данные американского института нефти показали, что несмотря на очередной вброс на рынок нефти из государственных резервов США, запасы за неделю сократились на 3 млн баррелей.

Сегодня рынок ждет данных от минэнерго США, которые также могут поддержать цены на нефть, если снижение превзойдет ожидания.

Над рынком по-прежнему довлеет локдаун в Гонконге, но, судя по всему, китайский подход с тотальной изоляцией заболевших дает свои плоды.

Сейчас у нефтебыков есть возможность попробовать вновь закрепиться выше $120 за баррель нефти Brent», — полагает эксперт.

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