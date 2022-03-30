Москва, , 13:02 — REGNUM Рынок нефти пережил еще один волатильный день 29 марта, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«На этот раз после провала к почти двухнедельным минимумам вблизи отметки $102 за баррель Brent совершила отскок и с лихвой отыграла потери, хотя и завершила торги под 20-дневной скользящей средней.

Сегодня, 30 марта, фьючерсы сохраняют бычий уклон, однако испытывают трудности с развитием восходящего импульса, тестируя зону $110.

Эмоциональные продажи нефти выглядели логично, учитывая сообщения о прогрессе в российско-украинских переговорах, которые спровоцировали повсеместный подъем рисковых активов на вчерашних торгах и одновременно надавили на Brent, которая в условиях геополитического кризиса оторвалась от высокодоходного сегмента.

Предпосылки для спада напряженности и последующего достижения мирных договоренностей между двумя конфликтующими странами ослабили опасения перебоев в поставках энергоносителей и тем самым спугнули покупателей.

Более того, стало известно, что Банк Ватикана перевел 10 млн евро на покупку рублей ЦБ РФ в оплату за российский газ, что также способствует спаду беспокойства по поводу всеобщего отказа от энергоносителей из России.

Впрочем, после первоначальной бурной реакции на переговоры инвесторы уже начали проявлять скептицизм в отношении улучшения ситуации, особенно на фоне сообщений Пентагона о том, что движения российских войск вблизи Киева больше походят на передислокацию, нежели на реальный отвод.

По мере поступления противоречивых сигналов с этого фронта рынок нефти продолжит штормить как минимум в ближайшие недели.

Если в предстоящие дни окажется, что оптимизм рынков был неоправданным, можно ожидать нового рывка Brent в северном направлении.

В случае возобновления продаж под прицелом снова окажется психологическая отметка $100 за баррель, целостность которой уже нарушалась ранее в марте», — пояснил эксперт.

Читайте также: Нефть подорожала до $111 в преддверии заседания ОПЕК+