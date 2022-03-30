София, , 15:55 — REGNUM Поставки российского газа в Болгарию не будут оплачиваться в рублях. Об этом 30 марта заявил представитель правительства страны.

Поставка газа Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

Он заявил, что Болгария не намерена платить за российский газ рублями.

Ранее оплачивать поставки российского газа в рублях отказались в Германии, Великобритании и ряде других европейских стран. При этом британские власти уточнили, что вообще не собираются использовать российскую валюту для оплаты товаров из России.

Как сообщало ИА REGNUM, в России обсуждается идея расширения механизма оплаты за российский экспорт в рублях. С таким предложением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин.