Берлин, 30 марта, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Власти Украины провели дезинформационные атаки в отношении Красного Креста. Об этом 30 марта заявил представитель организации Юэн Уотсон.

Toby Bradbury Красный крест

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Он опроверг обвинения украинских властей о том, что Красный Крест способствовал вывозу жителей Мариуполя на территорию России.

«Мы стали свидетелями намеренных и целенаправленных дезинформационных атак с целью дискредитации Международного комитета Красного Креста (МККК)», — приводит слова представителя международной организации Deutsche Welle.