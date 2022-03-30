Париж, 30 марта, 2022, 15:31 — ИА Регнум. По данным министерства внутренних дел Франции, страна приняла 33 тысячи украинских беженцев, сообщает Le Parisien.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

Это последняя цифра, представленная МВД Франции.

Кроме того, МВД Франции объявил, что приветственный буклет для украинских беженцев стал доступен онлайн.

«Приветственный буклет во Франции для беженцев с Украины стал доступен онлайн. Он включает в себя инструкции по отстаиванию своих прав на временную защиту, жилье, работу, обучение детей, транспорт, водительские права, банковские услуги», — говорится в заявлении министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон намерен провести новый телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным на текущей неделе.