Украина, 6 июня, 2006, 12:03 — ИА Регнум. Главный санитарный врач Луганской области Украины Анатолий Докашенко считает, что темпы прироста ВИЧ и СПИДа в Луганской области соответствуют темпам роста этих заболеваний в Африке. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил 5 июня на брифинге в Луганской облгосадминитрации.

По словам главного санитарного врача, "прирост заболеваемости СПИДом в области за 4 месяца текущего года составил 30%, ВИЧ - 18%. На сегодня в области СПИДом больны 40 человек, ВИЧ - 103 человека. "Те, кто болен СПИДом - это смертники, больные ВИЧ - кандидаты в первую группу. 80% больных этими заболеваниями - это наркоманы".

Также Докашенко проинформировал, что в регионе наблюдается довольно высокий процент так называемого параллельного заражения болезнями - от матери ребенку.