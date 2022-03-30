Лондон, 30 марта, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Снятие санкций с России в случае прекращения огня на Украине является немыслимым, заявил 30 марта премьер Великобритании Борис Джонсон.

Chatham House Борис Джонсон

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По его словам, сказанным в ходе выступления в парламенте, следует удвоить военную поддержку Украине.

«Мы должны усилить экономическое давление на Владимира Путина, и это абсолютно непостижимо, чтобы какие-либо санкции были сняты просто потому, что достигнуто прекращение огня. Это было бы абсолютно немыслимо», — заявил Джонсон.

Как сообщало ИА REGNUM, антироссийские санкции бьют по Западу бумерангом, считает замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.