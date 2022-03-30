Париж, 30 марта, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Президент Франции ЭммануэльМакрон намерен провести новый телефонный разговор с российским лидером ВладимиромПутиным на текущей неделе. Об этом 30 марта сообщил официальный представитель правительства Франции ГабриэльАтталь.

Kremlin.ru Владимир Путин и Эммануэль Макрон

«Путин во вторник (29 марта) обещал вернуться к разговору с президентом Макроном, чтобы обменяться мнениями [по ситуации в Мариуполе]. Вероятно, что новый разговор между президентами Франции и России состоится на этой неделе», — сказал Атталь по итогам заседания Совета министров в Елисейском дворце.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Елисейский дворец по итогам телефонного разговора президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина констатировал невозможность гуманитарной операции в Мариуполе «на данном этапе».

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