Москва, 30 марта, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Решение легализовать параллельный импорт на территории России утвердило правительство РФ. Об этом 30 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании федерального правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

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Мишустин рассказал о подписанном документе, утверждающем легализацию параллельного импорта. Данный механизм позволяет поставщикам импортной продукции осуществлять их реализацию в РФ без разрешения владельца товарного знака.

Глава правительства пояснил, что список продукции будет утверждаться Минпромторгом РФ по предложениям отраслевых ведомств.