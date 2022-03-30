Москва, 30 марта, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Правительство России приняло решение открыть сухопутную границу с Казахстаном с 30 марта. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского посольства в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Граница

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«При въезде в Россию через сухопутные пункты пропуска необходимо подтверждать наличие отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус (срок действия — не более 48 часов с момента готовности результата до пересечения границы) через мобильное приложение «Путешествую без COVID-19», — говорится в документе.

В посольстве подчеркнули, что ПЦР-тест требуется даже для детей любого возраста. Если у кого-то из членов семьи нет смартфона, то его данные можно разместить в телефоне у родственника.

Стоит отметить, что Казахстан пока не открыл сухопутную границу для граждан России, закрытую в рамках профилактики коронавируса. Въезд с российской территории пока разрешён для казахстанских граждан и некоторых категорий иностранцев.