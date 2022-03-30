Туньси, Китай, 30 марта, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Россия и Пакистан готовы наращивать многоплановое двустороннее взаимодействие. Об этом было заявлено 30 марта на встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова с пакистанским коллегой Шахом Махмудом Курейши, которая прошла в китайском городе Туньси. Об этом сообщает пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

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«В качестве приоритетных задач определены увеличение товарооборота и реализация ряда проектов в энергетической сфере, включая строительство газопровода «Пакистанский поток», — уточнили в пресс-службе МИД.

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Также в ходе встречи министры обменялись мнениями по актуальной международной и региональной проблематике.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение о строительстве газопровода «Пакистанский поток» было подписано в мае 2021 года. Подписи под документом поставили российский министр энергетики Николай Шульгинов и посол Пакистана в России Шафкат Али-Хан. Шульгинов подчеркнул, что строительство «Пакистанского потока» «остаётся флагманским проектом двустороннего сотрудничества» Москвы и Исламабада в энергетике, и что «обе страны придают проекту первостепенное значение».

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Напомним, «Пакистанский поток» длиной свыше 1,1 тыс. км и пропускной способностью до 12,3 млрд куб. м в год свяжет терминалы по приёму сжиженного газа в портах Карачи и Гвадар (юг Пакистана) с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб, север Пакистана).