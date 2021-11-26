Екатеринбург, , 09:43 — REGNUM Порядка 16 млрд кубометров в год, вместо предполагавшихся ранее 12,4 млрд кубометров в год, может достичь мощность газопровода «Пакистанский поток». Об этом 26 ноября заявил министр энергетики России Николай Шульгинов на заседании межправительственной комиссии по торговому сотрудничеству с Пакистаном, которое проходит в Екатеринбурге.

Николай Шульгинов Minenergo.gov.ru

«Важную роль в нашем взаимодействии призван сыграть флагманский проект строительства газопровода «Пакистанский поток»… с пропускной способностью до 16 миллиардов кубических метров газа в год», — сказал он.

Также Шульгинов добавил, что возглавляемое им ведомство рассчитывает, что акционерное соглашение и соглашение об оказании содействия проекту правительством Пакистана будет подписано до 15 февраля 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из обнародованного доклада Международного валютного фонда (МВФ) стало известно, что после того, как будет введен в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2», ежегодная прибыль, которую Украина получает от транзита российского газа, уменьшится более чем на $1 млрд.