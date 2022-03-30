Донецк, 30 марта, 2022, 14:05 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике освобождено от оккупации 55−60% территории республики. Об этом 30 марта заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Smdnr.ru Денис Пушилин

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По его словам, операция по освобождению территорий ДНР ускоряется, но пока рано говорить о её завершении. На сегодняшний день освобождены примерно 55−60% территории республики.

Как сообщало ИА REGNUM, власти ЛНР заявили об освобождении свыше 90% площади республики.