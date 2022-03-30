Москва, 30 марта, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Совещание президента России Владимира Путина по развитию авиаотрасли отложено на 31 марта. Об этом 30 марта заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Самолет

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«Оно перенеслось на завтра», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что 30 марта Путин проведёт совещание по развитию российской авиаотрасли, которая пострадала от санкций. Встречу анонсировал министр транспорта РФ Виталий Савельев.