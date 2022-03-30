Весь мир, 13 марта, 2013, 14:02 — ИА Регнум. Компанию Google оштрафовали за вмешательство в частную жизнь граждан. Интернет-гигант заплатит $7 млн за нарушения при реализации проекта Street View.

Компания признала, что автомобили, с которых в 2008-2010 годах снимали городские улицы и дороги по всему миру, скачивали личную информацию. В частности, речь идёт о паролях и электронных письмах владельцев компьютеров, Wi-Fi-сети которых были не защищены.

Программисты Google утверждают, что этот сбой не входил в их планы, нужны были лишь сведения самих беспроводных сетей, чтобы использовать их для геолокации.