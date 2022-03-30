Джакарта, 30 марта, 2022, 13:16 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 3840 носителей коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 30 марта в Индонезии выявили 6 009 486 случаев заражения коронавирусом.

В период с 29 по 30 марта от COVID-19 умерли 118 человек. Всего эпидемия унесла жизни 155 000 жителей Индонезии.

Кроме того, побороть коронавирус за сутки смогли 7876 пациентов с COVID-19. Всего коронавирусом в стране переболели 5 742 931 житель Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что страна получила через двусторонние и многосторонние каналы 505 551 435 доз вакцины против коронавируса.