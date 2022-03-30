Москва, 30 марта, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Только в 2021 году Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росдравнадзор) было заблокировано или удалено 16 339 ссылок на ресурсы, незаконно реализующие лекарства через Интернет, из которых 2127 — в социальных сетях. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба Росздравнадзора.

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«Только в прошлом году Росдравнадзором было заблокировано или удалено 16 339 ссылок на ресурсы, незаконно реализующие лекарства через Интернет, из них 2127 — в соцсетях», — говорится в сообщении.

Также указывается, что на данный момент служба отмечает случаи активных перепродаж лекарств частными лицами через социальные сети и маркетплейсы, и такие факты являются нарушением действующего законодательства.

При этом уточняется, что, приобретая таким образом лекарственные препараты, покупатель не может быть уверен в их качестве, так как таковое может обеспечить только аптечная организация, которая соблюдает все правила торговли лекарствами, а потому может гарантировать эффективность и безопасность лекарства.

«В связи с этим Росздравнадзор призывает граждан ответственно относиться к своему здоровью и здоровью своих близких: покупайте препараты только в аптечных учреждениях, имеющих лицензию на фармдеятельность и разрешение на дистанционную торговлю. В противном случае лечение может привести к непредсказуемым трагическим последствиям. Будьте бдительны!», — заключается в сообщении.

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