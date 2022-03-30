Москва, 30 марта, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Подвижек по вопросу гуманитарной операции в Мариуполе нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 марта журналистам.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Ранее Елисейский дворец по итогам телефонного разговора президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина констатировал невозможность гуманитарной операции в Мариуполе «на данном этапе».

«Нет, пока нет», — ответил Песков на вопрос о продвижении ситуации с Мариуполем.

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