Белгород, 30 марта, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В Белгородской области за последние сутки госпитализировано 47 человек с подтверждённым COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 марта в федеральном оперативном штабе. Выписано с выздоровлением 1 268 пациентов, скончались от осложнений четыре жителя.

Дарья Драй ИА REGNUM Больничная палата

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По данным регионального оперштаба, с начала пандемии в Белгородской области подтвердили 126 608 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 110 517 человек, скончался 2 151 ковид-пациент. Лечатся в стационарах 819 жителей, ещё 13 121 — под амбулаторным наблюдением.

На вакцинацию от COVID-19 записались 1 085 723 человека, двукратные прививки сделали 992 619 белгородцев.