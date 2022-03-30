Москва, 30 марта, 2022, 13:09 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Москве полностью выздоровели 1 157 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 30 марта статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России и мире: позитив с оглядкой — все новости»

Всего с начала пандемии на территории столицы выздоровели 2 543 959 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 2 738 666.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 30 марта число жертв COVID-19 увеличилось на 21 человека.