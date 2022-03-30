Вашингтон, 30 марта, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Западная система санкций, направленных против России, не имеет должного эффекта, на который рассчитывали США и Евросоюз. К такому выводу пришли читатели газеты The Wall Street Journal.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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В частности, в качестве примера приводится национальная платёжная система «Мир», которая постепенно начала набирать популярность с 2014 года, после того, как Visa и Mastercard отказались обслуживать сразу несколько российских банков. По данным НСПК, использование карты «Мир» резко возросло к концу 2020 года — выпуск карт увеличился до 95 млн с почти 2 млн штук в 2016 году. А после недавнего окончательного разрыва отношений с Visa и Mastercard спрос на карты «Мир» среди российский граждан только усилился. Это доказывает, что Россия действительно готовилась отражать санкции Запада, отмечает издание.

«Попытка изолировать и обанкротить 11-ю по величине экономику мира привела к откату и рикошетам, которые становятся всё более очевидными с каждым днём. Фиаско с кредитной картой — одно из самых заметных», — прокомментировал читатель газеты Jerome Ogden.

Кроме того, по его словам, более важным, но мало замеченным за пределами Уолл-стрит, стало то, что курс рубля быстро вернулся почти к своему уровню до тех событий.

«И нет никаких признаков того, что восходящая кривая выравнивается. Ау! Этого не должно было случиться после того, как западные воры из центральных банков украли российскую валюту», — добавил он.

Пользователь с ником Byron King уверен, что США слишком злоупотребляют санкциями, и они неэффективны.

«Тем временем Запад вытеснил Россию из мировой торговли, взвинтив цены на продукты питания и энергоносители для всех… на Западе», — констатировал он.

У читателя Heath Anderson «санкции как истинный сдерживающий фактор» всегда вызывают усмешку.

«Как вы думаете, как Иран и другие страны до сих пор функционируют при такой неудавшейся системе? Китай смеётся сейчас над всеми вместе с Индией и половиной Азии», — пользователь.

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Другой читатель подчёркивает, что западные санкции просто помогают России «развивать свои способности внутри», ведь «необходимость — мать изобретения».

Как сообщало ИА REGNUM, после начала Россией специальной военной операции на Украине западные страны ввели против Москвы сразу несколько пакетов жёстких санкций. Четвёртый санкционный пакет, который предусматривает запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, запрет инвестиций в российский энергетический сектор и ряд ограничений в металлургии, а также новые персональные санкции в отношении отдельных лиц, был согласован ЕС 14 марта.