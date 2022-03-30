Нью-Дели, 30 марта, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Центробанк России и Резервный банк Индии (RBI) готовят нормативную базу и механизм для взаиморасчётов в условиях антироссийских санкций, сообщает газета The Economic Times.

Pixabay.com Индийские рупии

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Издание отмечает, что правительство Индии разрешило взаиморасчёты с Россией в рупиях и рублях. При этом необходимо создать нормативно-правовую базу.

Для обсуждения актуальных вопросов запланирована поездка сотрудников ЦБ РФ в Индию. Отмечается, что предстоящая поездка будет иметь важное значение для торговли между двумя странами.