Краснодар, 30 марта, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В Краснодарском крае за сутки в больницы попали ещё 130 пациентов, данные опубликованы 30 марта на сайте стопкоронавирус.рф. Сутками ранее в больницы попали 82 человека.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки в Краснодарском крае выявили 535 случаев заболевания COVID-19 — на 283 случая больше, чем сутками ранее. Так, в Краснодаре подтверждено 109 новых случаев заражения коронавирусом, в Выселковском и Динском районах — по 31 случаю, в Геленджике и Сочи — по 30 случаев заражения, уточнили в региональном оперштабе.

С начала пандемии на Кубани подтверждено уже 249 919 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими после COVID-19 признаны 235 583 человека. Скончались за весь период 10 676 пациентов.

В настоящее время в стационарах с COVID-19 и подозрением на него остаются 1 574 человека, в тяжёлом состоянии на ИВЛ 60 человек, ещё двое на ЭКМО. Амбулаторное лечение проходят 6 668 пациентов.