Сеул, 30 марта, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Правящая и оппозиционные силы Южной Кореи сходятся во мнении относительно принятия второго в текущем году дополнительного бюджета, нацеленного на поддержку населения и бизнеса, пострадавших от пандемии коронавируса, сообщает KBS.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

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Такая позиция была обозначена 30 марта в ходе встречи лидеров парламентских фракций правящей Демократической партии «Тобуро» Пак Хон Гына и ведущей оппозиционной партии «Сила народа» Ким Ги Хёна.

Стороны договорились о проведении 5 апреля пленарного заседания Национального собрания (парламента), чтобы рассмотреть законопроекты, касающиеся условий жизни населения.

В ходе встречи с журналистами, состоявшейся после переговоров, представители сторон заявили, что вопросы, касающиеся дополнительного бюджета, будут обсуждаться в ходе консультаций между представителями переходного комитета избранного главы государства и действующего правительства.