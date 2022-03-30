Вашингтон, 30 марта, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Североатлантического альясна Йенс Столтенберг призвал сдержанно оценивать итоги переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Давайте сохранять осторожность в оценке некоторых занятых позиций», — сказал он в интервью французскому изданию Le Monde, комментируя вопрос о стремлении России сконцентрировать свои усилия на Донбассе.

По его словам, Россия якобы «недооценила возможности сопротивления украинцев, переоценив свои собственные силы».

«Этим объясняются ее обязательства пересмотреть свои планы в соответствии с развитием конфликта», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

Читайте также: Воины не согласны на эти переговоры! Кадыров обратился к Путину