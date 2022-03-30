Новосибирск, 30 марта, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 30 марта, за прошедшие сутки зарегистрировано 3942 обращения из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Kazanfirst.ru ОРВИ

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Днём ранее, 29 марта, за прошедшие сутки из-за ОРВИ было зарегистрировано 480 обращений.

При этом в регионе уже сделано 4 153 795 тестов на коронавирус.

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