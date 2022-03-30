Сеул, 30 марта, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи намерено провести масштабное тестирование граждан на выявление антител к коронавирусу. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление главы переходного комитета избранного главы Южной Кореи Ан Чхоль Су.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его словам, комитет обратился к властям с просьбой провести тестирование, поскольку в ходе него можно получить «полезные научные данные для борьбы с инфекцией».

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 424 641 случай заражения коронавирусом. В настоящее время медики опасаются, что число тяжелобольных пациентов и смертей продолжит увеличиваться на фоне распространения подвида «Стелс-омикрон».

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Ан Чхоль Су также сообщил, что комитет попросил правительство разработать комплекс мер по сокращению числа тяжелобольных пациентов.