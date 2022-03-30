Новосибирск, 30 марта, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 30 марта, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 1046 пациентов, в том числе 38 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России и мире: позитив с оглядкой — все новости»

За прошедшие сутки был выявлен251 случай заражения коронавирусом. За это же время 504 человека выздоровели, десять пациентов скончались.

Всего в регионе зарегистрировано 250 897 случаев заражения коронавирусом, 230 644 человека выписаны с выздоровлением, умерли 5359 пациентов.