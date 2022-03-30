Донецк, 30 марта, 2022, 11:46 — ИА Регнум. За прошедшие сутки на сторону Донецкой Народной Республики (ДНР) перешли 16 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 30 марта сообщает пресс-служба Народной милиции (НМ) ДНР в своем телеграм-канале.

Цуканов М.В Флаг ДНР

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«Одиннадцать военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады и пятеро военнослужащих 54-й механизированной бригады добровольно сложили оружие и перешли на сторону Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Также в НМ ДНР рекомендовали всем военнослужащим ВСУ последовать примеру перешедших на сторону Народной милиции и сохранить себе жизнь для того, чтобы вернуться к своим семьям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что более 6 тыс. абонентов в Донецкой Народной Республике остаются без энергоснабжения.