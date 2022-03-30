Ереван, 30 марта, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки медики провели 1998 исследований на коронавирус, из которых 14 показали положительный результат. Об этом 30 марта сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России и мире: позитив с оглядкой — все новости»

Всего в стране выявили 422 498 носителей коронавируса. Из них 409 879 справились с инфекцией, в том числе 26 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 2332 пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 10 287 пациентов с COVID-19, в течение последних суток таких случаев не зарегистрировали.

Днём ранее в Армении в ходе проведения 2364 тестов на коронавирус 16 были с положительным результатом. 34 человек медики за сутки признали выздоровевшими, среди пациентов с COVID-19 зафиксировали два случая смерти.