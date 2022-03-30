Варшава, 30 марта, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Власти Польши намерены в апреле или мае полностью отказаться от российского угля, заявил 30 марта премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

«Апрель — самое позднее май будет временем полного отказа от российского угля», — сказал он на пресс-конференции.

По его словам, соответствующий план был принят на Совете министров Польши.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что правительство Польши планирует внести изменение в конституцию республики, которые позволят конфисковывать активы российских олигархов.

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