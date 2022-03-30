Луганск, 30 марта, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Киевскими боевиками за прошедшие 24 часа в ходе столкновений с подразделениями Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) было потеряно 30 человек. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба НМ ЛНР в своем телеграм-канале.

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«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 30 человек личного состава, пять танков; четыре боевые машины пехоты и шесть единиц автомобильной техники», — говорится в сообщении.

Также указывается, что ВСУ продолжают террор мирного населения ЛНР и обстреливают объекты гражданской инфраструктуры прифронтовых населенных пунктов республики, которые не представляют для них опасности и не являются военными объектами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что ещё 64 украинских военных объекта были уничтожены в ходе специальной военной операции ВС России.