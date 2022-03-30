Новосибирск, 30 марта, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В Новосибирской области на заседании сегодня, 30 марта, одобрены предложения о дальнейшем снятии действующих из-за коронавируса ограничительных мер. Решения приняты с учётом фактически сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации, заявил первый заместитель губернатора Юрий Петухов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Масочный режим

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Так, масочный режим в местах массового пребывания и в транспорте теперь будет носить рекомендательный характер.

При этом сохраняется обязанность соблюдения масочного режима для работников организаций, которые контактируют с гражданами в ходе оказания услуг таких сфер, как медицина, торговля, общественное питание, общественный транспорт, фитнес-центры, парикмахерские, косметические салоны.

Отмечается, что в случае ухудшения ситуации обязательный режим ношения масок может быть возвращен.