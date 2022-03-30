Москва, 30 марта, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Ещё 64 украинских военных объекта уничтожены в ходе специальной военной операции ВС России, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга 30 марта.

Mil.ru Игорь Конашенков

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Он уточнил, что за минувшие сутки оперативно-тактическая авиация и ракетные войска поразили четыре пункта управления, три зенитных ракетных комплекса, три установки реактивных систем залпового огня, две артиллерийские батареи и 49 районов сосредоточения украинской боевой техники и опорных пунктов ВСУ.

В числе уничтоженных объектов — штаб украинских сил специальных операций в районе посёлка Березниговатое Николаевской области, ЗРК С-300 в Житомирской области и два ЗРК «Бук-М1» вблизи городов Угледар и Славянск.

Всего за период проведения спецоперации по защите Донбасса российские войска уничтожили 124 украинских самолета и 77 вертолётов, 214 зенитных ракетных комплексов, 321 беспилотник, 1752 танка и бронемашин, 184 установки реактивных систем залпового огня, 734 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1640 военных автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, Конашенков также проинформировал об ударах по крупным складам горючего у городов Староконстантинов и Хмельницкий, а также об уничтожении двух крупных складов ракетно-артиллерийского вооружения в Донецкой области.

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