Москва, 30 марта, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России в ходе воздушного боя сбили Су-24 военно-воздушных сил Украины. Об этом 30 марта заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Александр Бельтюков Су-24

«В районе населенного пункта Тумень Ровенской области вблизи украинско-белорусской границы в ходе воздушного боя сбит Су-24 военно-воздушных сил Украины», — сказал он на брифинге.

Конашенков также добавил, что средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил за сутки уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Изюм, Новая Каховка, Донецк, Николаев, Бердянск, Горловка, Луганск и Рубежное.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.