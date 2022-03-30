Москва, 30 марта, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Украинский самолёт Су-24 сбит в воздушном бою. Об этом 30 марта сообщили в Министерстве обороны России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

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В министерстве обороны рассказали, что в районе населенного пункта Тумень Ровенской области вблизи украинско-белорусской границы в ходе воздушного боя сбит Су-24 военно-воздушных сил Украины.

Также в Минобороны проинформировали об уничтожении украинских складов с вооружением.