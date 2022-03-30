Москва, 30 марта, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» уничтожено два склада вооружённых сил Украины, сообщили 30 марта в Минобороны РФ.

Vitalykuzmin.net Искандер

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В министерстве рассказали, что оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения в населённом пункте Каменка Донецкой Народной Республики, находящемся под контролем украинских формирований.

Кроме того, в воздушном бою был сбит Су-24 ВВС Украины.