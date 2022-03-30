Аделаида, Австралия, 30 марта, 2022, 10:55 — ИА Регнум. 30 марта правительство Южной Австралии опубликовало постановление о послаблении антикоронавирусных ограничений. В том числе власти пошли на отказ от обязательной вакцинации для учителей и сотрудников транспортного сектора. Об этом сообщила радиостанция ABC.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Выступая на пресс-конференции, комиссар полиции Южной Австралии Грант Стивенс объявил, что требование об обязательной вакцинации от COVID-19 для перечисленных групп лиц прекращает свое действие в ночь на 1 апреля.

В то же время масочный режим в закрытых помещениях на территории Южной Австралии сохраняется. Более того, решили власти, непривитые учителя и работники транспорта будут обязаны каждый день сдавать тест на антигены к коронавирусу.