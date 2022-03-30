Донецк, 30 марта, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Киевские боевики утром 30 марта произвели обстрел Донецка и Александровки из артиллерии калибра 122 мм. Об этом 30 марта сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

Уточняется, что оба обстрела были зафиксированы в 09:37 (совпадает с мск) и в ходе них и по Александровке, и по Донецку было выпущено по пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские войска обстреляли Донецк из «Градов».