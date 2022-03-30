Сеул, 30 марта, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Финансовое положение трех из десяти южнокорейских компаний-экспортеров ухудшилось в 2022 году из-за пандемии коронавируса и других факторов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Федерации корейской промышленности (FKI).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

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Согласно результатам опроса, проведенного среди представителей 102 экспортеров-производителей, 31,4% респондентов сообщили об ухудшении финансового положения в текущем году по сравнению с 2021 годом.

Около 55% ответили, что их финансовое положение аналогично 2021 году, около 14% сообщили об улучшениях.

Среди основных причин ухудшения финансового положения представители компаний назвали: низкий уровень продаж (39,6%), рост затрат (37,5%) и увеличение расходов на обслуживание долга (9,4%).

Отмечается, что более 80% экспортеров заявили, что повышение процентных ставок и рост стоимости материалов негативно сказались на их финансовом положении. Почти 65% опрошенных также пожаловались на ослаблении южнокорейской воны по отношению к доллару США.

Около 32% респондентов сообщили, что ЦБ Южной Кореи должен скорректировать темпы повышения процентных ставок в будущем.