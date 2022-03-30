Донецк, 30 марта, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Новый ракетный удар по Донецку совершили украинские войска. Об этом 30 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

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В 9:45 с украинских позиций в Георгиевке был открыт огонь по Кировскому району Донецка. Все выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщило ИА REGNUM, ракетный удар по Донецку из установки «Ураган» обрушил часть жилой девятиэтажки.