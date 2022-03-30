Приштина, Сербия, 30 марта, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Сын брата убитого в Косово в 2018 году Оливера Ивановича Александр Иванович 29 марта в интервью для сербского издания Данас заявил, что внимательно выслушал показания Бобана Богдановича, обвинившего в убийстве его дяди Звонко Веселиновича и Милана Радойчича.

Medija centar Beograd Оливер Иванович

Иванович призвал власти с вниманием отнестись к показаниям Богдановича и проверить их достоверность. При этом политик отметил, что за последние четыре года он заметил, что расследование убийства как будто бы умышленно затягивается властями.

При этом Иванович выразил убеждение, что убийство его дяди было бы технически и логистически невозможно без вовлечения влиятельных в Косово сербов.

Иванович был расстрелян 16 января 2018 года напротив штаба своей партии в Северной Митровице. В преступлении подозревают и сербские власти, и косоваров, однако расследование идет весьма неэффективно и отличается постоянным затягиванием сроком из-за несоблюдения процедурных формальностей.

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Политик был лидером партии «Свобода, демократия, справедливость». Обвинялся в причастности к преступлениям против мирного населения, совершенным в годы Косовской войны, однако Апелляционный суд аннулировал приговор и назначил проведение нового расследования.